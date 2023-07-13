Российская певица созналась в алкоголизме

Российская певица Максим сорвала уже не первый концерт и теперь продолжает оправдывать себя усталостью.

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МакSим теперь лечится от зависимости/ instagram.com/maksimartist

Российская певица Максим, которая была на грани жизни и смерти из-за осложнений коронавирусной инфекции, а потом позорилась, выходя пьяной на свои концерты, призналась в алкоголизме.

По информации пропагандистского Стархит, певица полагает, что она начала слишком рано гастролировать.

"Взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал концерт, толком не состоявшийся в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем — срывом концерта", - оправдывает свое пьянство певица.

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Артистка призналась, что проходит курс лечения.

"Пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра", — делится певица.

Напомним, ранее МакSим (Марина Абросимова) сорвала собственный концерт в Сочи. Зрители посчитали, что певица вышла пьяной и совершенно не думала о том, чтобы нормально отыграть свой концерт.

По информации пропагандистского издания "Комсомольская правда", 18 марта певица появилась на сцене с музыкантами и начала петь вживую. "Точнее попыталась – голос звучал слабо, в ноты не попадала, двигалась медленно как заторможенная. Через 20 минут часть зрителей начала покидать концерт, через 30 минут Марина (настоящее имя певицы - авт.) ушла со сцены", - сообщает издание.

Ранее также МакSим призналась в том, что пережила остановку сердца. Врачи подключили к ней аппарат ЭКМО, который заменяет работу сердца. По словам звезды, если бы его не было, врачам не удалось бы спасти ей жизнь.

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