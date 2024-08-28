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Роман Бена Аффлека и Кик Кеннеди: представитель актера прокомментировал ситуацию

Анна Подгорная
28 августа 2024, 16:26
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Уже почти бывшему мужу Дженнифер Лопес приписывают роман с известной светской львицей.
Бен Аффлек
Бен Аффлек новости - что известно про роман Аффлека и Кик Кеннеди / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудский актер Бен Аффлек находится в процессе развода с певицей, актрисой и бизнесвумен Дженнифер Лопес. Артисты вместе были 2 года. Рассталась пара в апреле, а 20 августа Джей Ло подала документы на развод.

Инсайдеры сообщают, что Лопес тяжело переживает расставание с возлюбленным, в том время как Аффлек, похоже, наслаждается жизнью. Все чаще папарацци ловят актера во время прогулок с широкой улыбкой на лице.

Более того: ряд информаторов отмечает, что еще в конце весны актер вернулся к своей бывшей подруге - Кэтрин "Кик" Кеннеди, актрисе и светской львице, с которой Бен встречался до воссоединения с Дженнифер.

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И если анонимные источники сообщают, что между Кик и Беном все серьезно, официальные представили актера роман отрицают. "Это неправда. Ничего из этого. Я не уверен, что они вообще знают друг друга", - цитирует менеджера Бена Аффлека издание People.

Кто такой Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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