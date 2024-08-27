Богатая, красивая и знаменитая: Бен Аффлек нашел замену Дженнифер Лопес

Голливудская звезда вернулся к бывшей подружке, которая готова отбивать нападки Джей Ло.

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Бен Аффлек новости - Бен Аффлек встречается с Кик Кеннеди - СМИ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Еще не успели обсохнуть чернила на заявлении о разводе, которое подала в суд 20 августа Дженнифер Лопес, а Бен Аффлек уже нашел новую любовь. Актер уже несколько раз попадался папарацци в компании Кэтлин "Кик" Кеннеди - 36-летней светской львицы и дочери Роберта Ф. Кеннеди-младшего.

При этом, как сообщают источники издания Daily Mail, у Аффлека прежде уже был роман с Кик - до того, как он женился на Джей Ло. "У Бена и Кик был роман, прежде чем он снова сошелся с Джей Ло. Они встретились, потому что Бен из Бостона, а когда живешь в Бостоне, семья Кеннеди — это королевская семья. Поэтому, когда он начал тусоваться с Кик, он действительно думал, что попал в семью Кеннеди. Но она была слишком молода и не готова к чему-то серьезному", - сообщил инсайдер.

При этом информаторы отмечают, что актер сошелся с Кеннеди во второй раз уже после того, как окончательно разорвал отношения с женой. Кик не боится славы разлучницы, ведь точно знает, что это неправда. Мнение Дженнифер Лопес ей безразлично, ведь она верит своему возлюбленному, которого считает "своим типажом".

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"Когда они начали проводить время, он и Джей Ло были не вместе. Он ясно дал ей это понять. Джей Ло только подтвердила это, указав, что рассталась с мужем в апреле. Они оба переживают это день за днем, но пока ей (Кик - прим. редактора) нравится проводить с ним время. Они проводят время в отеле Beverly Hills, потому что он предлагает знаменитостям такой уровень приватности, который больше нигде не предоставляется. Тот факт, что люди говорят, что она похожа на Джен Гарнер, льстит ей, поскольку она считает Джен красивой", - говорит информатор. При этом и Бен, и Кик - очень скрытные в том, что касается личной жизни, поэтому свой роман в публичном пространстве не комментируют.

Кэтлин "Кик" Кеннеди утешает Бена Аффлека после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kickkennedy

Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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