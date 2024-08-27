УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Богатая, красивая и знаменитая: Бен Аффлек нашел замену Дженнифер Лопес

Анна Подгорная
27 августа 2024, 11:38
342
Голливудская звезда вернулся к бывшей подружке, которая готова отбивать нападки Джей Ло.
Бен Аффлек
Бен Аффлек новости - Бен Аффлек встречается с Кик Кеннеди - СМИ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Еще не успели обсохнуть чернила на заявлении о разводе, которое подала в суд 20 августа Дженнифер Лопес, а Бен Аффлек уже нашел новую любовь. Актер уже несколько раз попадался папарацци в компании Кэтлин "Кик" Кеннеди - 36-летней светской львицы и дочери Роберта Ф. Кеннеди-младшего.

При этом, как сообщают источники издания Daily Mail, у Аффлека прежде уже был роман с Кик - до того, как он женился на Джей Ло. "У Бена и Кик был роман, прежде чем он снова сошелся с Джей Ло. Они встретились, потому что Бен из Бостона, а когда живешь в Бостоне, семья Кеннеди — это королевская семья. Поэтому, когда он начал тусоваться с Кик, он действительно думал, что попал в семью Кеннеди. Но она была слишком молода и не готова к чему-то серьезному", - сообщил инсайдер.

При этом информаторы отмечают, что актер сошелся с Кеннеди во второй раз уже после того, как окончательно разорвал отношения с женой. Кик не боится славы разлучницы, ведь точно знает, что это неправда. Мнение Дженнифер Лопес ей безразлично, ведь она верит своему возлюбленному, которого считает "своим типажом".

видео дня

"Когда они начали проводить время, он и Джей Ло были не вместе. Он ясно дал ей это понять. Джей Ло только подтвердила это, указав, что рассталась с мужем в апреле. Они оба переживают это день за днем, но пока ей (Кик - прим. редактора) нравится проводить с ним время. Они проводят время в отеле Beverly Hills, потому что он предлагает знаменитостям такой уровень приватности, который больше нигде не предоставляется. Тот факт, что люди говорят, что она похожа на Джен Гарнер, льстит ей, поскольку она считает Джен красивой", - говорит информатор. При этом и Бен, и Кик - очень скрытные в том, что касается личной жизни, поэтому свой роман в публичном пространстве не комментируют.

Кэтлин Кик Кеннеди
Кэтлин "Кик" Кеннеди утешает Бена Аффлека после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kickkennedy

Кто такой Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

Голливуд - последние новости:

Ранее звезда "Пиратов Карибского моря", голливудская актриса Кира Найтли, рассказала про неизлечимое расстройство дочери, которое девочка унаследовала от своей звездной матери.

Также стало известно, что дом Тома Хэнкса ограбили. Его особняк в Лос-Анджелесе, в котором он живет с женой Ритой Уилсон, пострадал от рук банды серийных грабителей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес скандал Бен Аффлек новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

13:17 Украина
Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

13:12 Украина
"У Украины есть оружие победы": Шмыгаль сделал громкое заявление о миллионе дронов

"У Украины есть оружие победы": Шмыгаль сделал громкое заявление о миллионе дронов

12:39 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Регионы будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату похолодания 89776

Регионы будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату похолодания

Как удалить мочевой камень в унитазе: домашнее средство из двух ингредиентов 25104

Как удалить мочевой камень в унитазе: домашнее средство из двух ингредиентов

Большинство не догадывается: что за таблички с цифрами на трассе - интересный факт 23078

Большинство не догадывается: что за таблички с цифрами на трассе - интересный факт

Шуба отдыхает: новый салат Сельдь под белой периной 21387

Шуба отдыхает: новый салат "Сельдь под белой периной"

Последние новости

13:21

Только люди с самым острым зрением найдут M среди W за 8 секунд: загадка на внимательность

13:17

Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

13:12

Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

13:11

"Это будет означать крах Орбана": эксперт о возможном исключении Венгрии из ЕС

13:04

Лунный посевной календарь на сентябрь: что важно сделать в саду и на огороде

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:43

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024: когда лучше подстричься

12:39

Церковный праздник 28 августа: что запрещено делать на преподобного Моисея

12:39

"У Украины есть оружие победы": Шмыгаль сделал громкое заявление о миллионе дронов

12:30

"Навсегда в моем сердце": Лилия Подкопаева показалась в родном Донецке

Реклама
12:26

Китайский гороскоп на сентябрь 2024: Быкам - дорогие покупки, Тиграм - проблемы

12:23

Гороскоп на сентябрь 2024: Ракам - конфликты и беспокойство, Овну - счастье

12:20

Дороже Феррари: сколько стоит самая дорогая собака в мире

12:12

Как ускорить созревание томатов: интересный лайфхак с зубочистками

12:12

"Польша находится в состоянии войны": в Минобороны страны сделали важное заявление

11:55

Гороскоп Таро на сентбярь 2024: Козерогам - подарок, Водолеям - праздник, Рыбам - завершениеВидео

11:53

Внука Аллы Пугачевой поймали в Москве - заплатил за все

11:39

Колонны техники РФ начали наступление на важном направлении: какие города под угрозой

11:38

Богатая, красивая и знаменитая: Бен Аффлек нашел замену Дженнифер Лопес

11:13

Уже 4 погибших: Зеленский жестко отреагировал на ночную атаку врага

11:07

Не Курском единственным: ВСУ прорываются в Белгородской области – росСМИ

Реклама
10:55

Гороскоп на завтра 28 августа: Ракам - волна удачи, Скорпионам - стресс и споры

10:51

"РФ не добьется успеха в Украине": Байден резко отреагировал на ракетный удар 26 августа

10:40

РФ ударила по Украине 10 ракетами и 81 "Шахедом": 65 целей удалось сбитьФото

10:32

Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали

10:25

Ограничения не отменят: графики отключений могут действовать еще до двух недель

10:15

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Змеям - страдания, Козлам - ловушка

09:45

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания

09:42

Командование РФ загнали: оккупационные войска перебрасывают из Украины - ISW

09:28

Впервые за 19 лет: Андрей Губин появился на публике со своей девушкой - что с ним случилось

09:26

Наносят врагу ощутимые потери: Генштаб о боях на Покровском направлении

08:55

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в "Энергоатоме" отреагировали на слухи

08:44

"Смертельно опасно": путинист Газманов закатал истерику и предупредил всю РФ о трагедии

08:22

"Более двух десятков аэродромов": как ВСУ отомстят РФ за обстрелы - эксперт

08:13

РФ ударила ракетой по отелю в Кривом Роге: погибли 2 человека, еще 5 раненыФото

07:36

РФ атаковала дронами Запорожье: есть погибшие и раненые

06:56

Моди поговорил с Байденом об Украине: о чем шла речь

06:10

Как Украина устроила хаос на территории Россиимнение

05:40

Гороскоп на сентябрь 2024: прогноз для Овнов от Анжелы ПерлВидео

04:55

3 самые лучшие варианта, что делать с опавшей листвой: садовник поделилась ценными советамиВидео

04:24

Как стирать белую и черную одежду: золотые правила, которые стоит знать каждому

Реклама
03:38

Женщина нашла в собственном доме тайную комнату: секрет ее происхождения пугает

03:00

"Такой миленький животик": невестка путинистки Наташи Королевой сделала заявление о беременности

02:40

Алина Гросу впервые рассказала, кем работает ее "секретный" муж

02:20

Картофель будет храниться в разы дольше: женщина поделилась интересным советом

01:51

Украина под массированной атакой: во многих областях гремят взрывы, полетели Кинжалы

01:30

Угроза разрушения плотины ракетами: киевлянам раскрыли худший сценарий для ГЭС

00:43

Очень сильные разрушения, есть погибшие и раненые: РФ ударила по гостинице в Кривом РогеФотоВидео

00:31

Ситуация сложная: россияне захватили еще один населенных пункт - DeepState

00:07

Папина девочка: Кухар показала красавицу-дочь, очень похожую на Стоянова

26 августа, понедельник
23:34

Путин пытается устроить Украине тотальный блэкаут, есть выход из ситуации – Welt

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять