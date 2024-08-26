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Лопес сделала первый шаг: стала известна причина развода певицы с Аффлеком

Анна Подгорная
26 августа 2024, 01:30
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Миссис Аффлек уходит в небытие, а Джей Ло возвращается в строй.
Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
Развод Лопес и Аффлека - почему расстались Бен Аффлек и Джей Ло / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

20 августа слухи о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались после двух лет в браке, подтвердились. Документы о разводе в Высший суд округа Лос-Анджелес подала сама певица.

Издание People раскрыло подробности документа. Так Джей Ло после развода откажется от фамилии теперь уже почти бывшего супруга, и вернется к своей девичьей.

Кроме того артистка инициировала процесс разделения совместно нажитого за два года имущества. Лопес и Аффлек не заключали в 2022 году брачный контракт, поэтому их активы за последние два года станут объектом судебных прений при разводе. Меж тем певица не требует от мужа алименты и не ожидает того же от него.

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К слову, среди вероятных причин звездного расставания таблоиды, которые узнали о крахе браке Аффлек и Лопес еще в апреле 2024, называли и вспышки гнева актера, и чрезмерную откровенность певицы относительно деталей семейной жизни с мужем. Кто оказался прав - остается загадкой: в заявлении о разводе Джей Ло указала причиной "непримиримые разногласия".

Кто такая Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Кто такой Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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Ранее звезда "Пиратов Карибского моря", голливудская актриса Кира Найтли, рассказала про неизлечимое расстройство дочери, которое девочка унаследовала от своей звездной матери.

Также стало известно, что дом Тома Хэнкса ограбили. Его особняк в Лос-Анджелесе, в котором он живет с женой Ритой Уилсон, пострадал от рук банды серийных грабителей.

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