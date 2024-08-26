Лопес сделала первый шаг: стала известна причина развода певицы с Аффлеком

Миссис Аффлек уходит в небытие, а Джей Ло возвращается в строй.

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Развод Лопес и Аффлека - почему расстались Бен Аффлек и Джей Ло / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

20 августа слухи о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались после двух лет в браке, подтвердились. Документы о разводе в Высший суд округа Лос-Анджелес подала сама певица.

Издание People раскрыло подробности документа. Так Джей Ло после развода откажется от фамилии теперь уже почти бывшего супруга, и вернется к своей девичьей.

Кроме того артистка инициировала процесс разделения совместно нажитого за два года имущества. Лопес и Аффлек не заключали в 2022 году брачный контракт, поэтому их активы за последние два года станут объектом судебных прений при разводе. Меж тем певица не требует от мужа алименты и не ожидает того же от него.

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К слову, среди вероятных причин звездного расставания таблоиды, которые узнали о крахе браке Аффлек и Лопес еще в апреле 2024, называли и вспышки гнева актера, и чрезмерную откровенность певицы относительно деталей семейной жизни с мужем. Кто оказался прав - остается загадкой: в заявлении о разводе Джей Ло указала причиной "непримиримые разногласия".

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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