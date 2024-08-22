Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся: названа дата начала конца

Аффлек и Лопес приняли решение прекратить борьбу за их семейное счастье.

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Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека - Джей Ло подала на развод с Аффлеком / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Поклонники Беннифер в трауре - история любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес официально завершилась. 20 августа Высший суд округа Лос-Анджелес получил документы на развод звездной пары - всего через два года после свадьбы.

При этом заявление подала сама Джей Ло, а не ее представители. Об этом сообщает издание TMZ. Датой фактического расторжения отношений артистка указала 26 апреля - именно в этот период времени в прессе стали появляться первые слухи о проблемах в паре.

При этом журналисты сообщают, что документами будет регламентировано, что после развода ни один из супругов не примет попытки восстановить отношения. Впрочем, развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека не будет очень быстрым.

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По слухам пара, несмотря на то, что оба до официального замужества уже имели внушительные доходы и сбережения, не заключила брачный контракт. Это означает, что Джей Ло и Аффлеку предстоит разделить все имущество, нажитое ими совместно или по отдельности за два года в браке, поровну.

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

Кто такая Дженнифер Лопес / Инфографика: Главред

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