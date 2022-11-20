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"Родилась дочь Алиса!": пьяная Волочкова забилась в конвульсиях на танцполе

20 ноября 2022, 02:02

Анастасия Волочкова перебрала на дне рождения ребенка.

Российская балерина Анастасия Волочкова отпразновала день рождения ребенка своих друзей.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео из ресторана, на котором была на первом плане.

"Вчера был прекрасный вечер! У моих друзей Оленьки и Димы родилась дочь Алиса! Отмечали сегодня! Счастья и любви! Причём, это друзья моего бывшего. Со мной дружат все! А он побоялся прийти", - сообщила Волочкова в подписи к видео.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Поклонники уверены, что бывший муж Волочковой не испугался ее, а просто не захотел находиться в ее присутствии.

"Настя почему вы решили что ваш бывший вас боится кажется ему просто не ловко от вашего лёгкого поведения", "Побоялся или не захотел охватывать негативные эмоции от встречи? Это разные вещи", "Это треш какой - то. Опять эти конвульсии под видом танца", "Какие-то конвульсивные приступы ногами. Невозможно, что это бывшая балерина", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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