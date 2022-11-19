"Господи, помилуй!": Волочкова в образе монашки напугала россиян

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась результатом новой фотосессии, но нарвалась на критику поклонников.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе монашки.

"Все дело в шляпе. Глазами Еленочки. С Еленой мы встречаемся в ее студии завтра для обсуждения новой фотосессии и создания неординарного клипа", - сообщила Волочкова в подписи к снимку.

Волочкова в образе монашки / скриншот

Поклонники не оценили перевоплощение Волочковой.

"Не хватает дубового веника в руках", "А крест, как украшение?" Или, какой смысл вы вложили, надев его?", "На монахиню похожа", "Скрыты: плечи и лапти. Поэтому - хорошо", "Крест повесила, верующая", "Господи, помилуй! Еще бы этот образ удержать, помоги, Господи!", - писали в комментариях под ее постом.

Напомним, ранее Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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