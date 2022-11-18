"Почему она всегда голая?": Волочкова ошарашила поклонников походом в салон красоты

Волочкова ошарашила поклонников походом в салон красоты / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова стала посмешищем во время визита в салон красоты.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото и видео из заведения, где над ее лицом работали специалисты.

"Вчера вечером Мои подруги пригласили меня в клинику и сделали мы очень эффективную аппаратную процедуру Ultraformer. Эффект был мгновенным и я, нанеся легкий макияжик, сразу побежала в театр на Спектакль", - сообщила Волочкова в подписи к кадрам.

Анастасия Волочкова / скриншот с видео

Результат не впечатлил ее поклонников. Более того, многие уверены, что вышла Волочкова из салона красоты еще страшнее, чем туда заходила.

"Лучше бы она Вам бровки откорректировала","Чем она водит по лицу, где тонны тонального крема", "Почему она всегда голая?", "Почему опять голая то, зима на дворе", "На некоторых фото, мне иногда кажется, что прошлом вы были мужчиной. Хотя есть фото вас молоденькой и очень нежной девушкой. Но сейчас, простите", "Неужто бюстгальтер надела", "Почему опять в трусах и в майке?", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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