"Робота кожей обтянули": пасхальное фото Аллы Пугачевой вызвало споры в Сети

Примадонна в новом образе решила поздравить с праздником, но нарвалась на жесткую криктику.

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Алла Пугачева показала свежее фото / instagram.com/alla_orfey

Еще вчера российская певица Алла Пугачева принимала поздравления, а сегодня поздравляет поклонников сама - на ее странице в Instagram появилось новое фото и пожелания к Пасхе.

Артистка показала свой свежий снимок, который, вероятно, был выполнен вчера, в День ее рождения. В кадре Примадонна одета по-праздничному - в белоснежном платье с желтыми цветами и с глубоким декольте. Она позирует с широкой улыбкой на лице.

"Со светлой Пасхой всех!" - коротко подписала фото Пугачева. Поклонники стали осыпать ее комплиментами за свежий образ, однако в комментарии "набежало" и немало хейтеров, которым внешний вид певицы не понравился.

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Главной темой для ядовитых подколов было лицо Примадонны - кому-то оно показалось слишком неестественным, бугристым, кто-то упрекал певицу в чрезмерном увлечении пластическими операциями, дескать от прежней Аллы не осталось и следа.

Алла Пугачева в новом весеннем образе / instagram.com/alla_orfey

Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

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