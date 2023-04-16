"Робота кожей обтянули": пасхальное фото Аллы Пугачевой вызвало споры в Сети

Еще вчера российская певица Алла Пугачева принимала поздравления, а сегодня поздравляет поклонников сама - на ее странице в Instagram появилось новое фото и пожелания к Пасхе.
Артистка показала свой свежий снимок, который, вероятно, был выполнен вчера, в День ее рождения. В кадре Примадонна одета по-праздничному - в белоснежном платье с желтыми цветами и с глубоким декольте. Она позирует с широкой улыбкой на лице.
"Со светлой Пасхой всех!" - коротко подписала фото Пугачева. Поклонники стали осыпать ее комплиментами за свежий образ, однако в комментарии "набежало" и немало хейтеров, которым внешний вид певицы не понравился.
Главной темой для ядовитых подколов было лицо Примадонны - кому-то оно показалось слишком неестественным, бугристым, кто-то упрекал певицу в чрезмерном увлечении пластическими операциями, дескать от прежней Аллы не осталось и следа.
Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".
Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.
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