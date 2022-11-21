Римма Зюбина назвала лицемерами молодых актеров, которые работали с Оксаной Байрак / instagram.com/rimma_ziubina, instagram.com/ksanabayrak

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина долгое время дружила и всегда с удовольствием снималась у скандальной режиссерки Оксаны Байрак, которая с началом полномасштабной войны в Украине стала на сторону "русского мира", "дружбы народов" и прочих российско-советских пропагандистских нарративов.

С болью в сердце Зюбина в интервью для Rostyslove Production призналась, что прекратила общение и сотрудничество с Байрак в 2014 году из-за политических взглядов режиссерки. И хоть этот разрыв дался актрисе тяжело, она не жалеет, что пресекла связь с талантливой, но пророссийски настроенной подругой.

По этому поводу она также заявила, что считает лицемерами всех украинских актеров, которые сотрудничали с Оксаной Байрак после 2014 года, но решились на ее публичное осуждение лишь после 24-го февраля. Зюбина отмечает, что режиссерка никогда не скрывала свои политические взгляды, поэтому во внезапное прозрение этих актеров не верит.

"Я читала посты некоторых молодых актрис, которые снимались у нее. Для меня это лицемерие, потому что когда вы шли на съемочную площадку, вы уже знали позицию Оксаны Байрак. Вы знали, что она снимает в главных ролях российских актеров. Очень многие актеры вдруг начали писать, выставлять фотографии. Когда вы шли туда и получали деньги, у вас была одна позиция. В таком случае напишите: "Я во время съемок у Оксаны Байрак получила 10 тысяч долларов. Все эти деньги я перечисляю переселенцам или на ВСУ". Это будет честно и справедливо, потому что свою позицию Байрак не скрывала. Она всегда говорила, кого из политиков поддерживает, а вы шли сниматься", - заявляет Зюбина.

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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