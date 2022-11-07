Невеста Путина: скандальная Оксана Байрак делилась своими фантазиями о президенте РФ

Оксана Байрак мечтала выйти замуж за путина / instagram.com/ksanabayrak, kremlin.ru

Украинская актриса Екатерина Тышкевич в интервью Алине Доротюк откровенно рассказала о дружбе с режиссеркой Оксаной Байрак, которая заняла пророссийскую позицию, чем немало удивила свое близкое окружение.

Байрак сняла популярный телесериал Ничто не случается дважды, главной героиней которого была Тышкевич. После съемок между режиссеркой и актрисой завязалось некое подобие дружбы, однако Екатерина признается: Оксана - прекрасный режиссер, но с ней очень тяжело, как с человеком и другом.

С начала полномасштабной войны в Украине, Байрак и Тышкевич оказались по разные "стороны баррикад": актриса отстаивает проукраинскую позицию, занимается волонтерством на пользу ВСУ и верит в скорую победу Украины, режиссерка же публично повторяет мантры про всемогущий Союз и братские народы.

"Оксана меня удивила. Или я была так слепа, что я не видела уровня, насколько она пророссийски настроена? Были какие-то шутки по типу "вот, за путина я бы вышла замуж". Я всегда думала, что она реально гонит, то есть такое не может быть. Это не секрет, она всем на право и на лево это говорила. Я думала, что это такая неудачная шутка, что ли... Сейчас понимаю... Поэтому откровенно пропагандистские эфиры, которые она начала вести, в которых она говорит о "дамбили бомбасс", 8 лет, Аллея ангелов, просто все "по методичке ", меня не удивили", - вспоминает Екатерина.

Она признается, что за все 8 месяцев войны она общалась с Байрак лишь единожды: режиссерка позвонила ей с требованием удалить сторис, в котором Тышкевич заявляет, что прекращает свою дружбу с Оксаной, и не поддерживает и не одобряет ее позицию относительно войны в Украине. Разъяренная этим заявлением режиссерка даже звонила маме Екатерины с целью повлиять на актрису.

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