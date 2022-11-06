Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала, как готовилась к самоубийству

Боль актрисы была настолько изнурительной, что последние силы Тышкевич занимали лишь мысли о смерти.
Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, в 20 лет начала страдать ужасными головными болями, которые могли длиться неделями.
Актриса в интервью Алине Доротюк призналась, что боль была настолько сильной, что она впала в депрессию и всерьез готовилась к тому, чтобы самостоятельно прекратить свои страдания.
Совсем недавно Тышкевич поставили диагноз (соматоморфная головная боль, вызванная функциональным обломком мозга - причиной, вероятно, послужила сильная родовая травма и сотрясения мозга, которые актриса переживала трижды), который значительно облегчил поиск необходимого лечения. До этого ей проходилось глотать антидепрессанты и нейролептики горстями, но боль все равно не ослабевала.
Восемь лет жизни в таком ритме истощили психическое и физическое здоровье Екатерины. Со слезами на глазах она призналась Доротюк - мысли о самоубийстве стали посещать ее все чаще.
"Таблетки, на которых я была восемь лет, прекратили действовать. Я уже дошла до максимальной дозировки. Я пила 17 таблеток в день, ежедневно. А у меня все равно болела голова. Тогда я уже была в отчаянии - я уже впадаю в реальную депрессию, поэтому я не могу встать с кровати, потому что у меня сильно болит, и ничего мне не помогает. Я была в таком состоянии, что либо еду лечиться за границу, либо я кончаю жизнь самоубийством", - рассказывает Тышкевич.
Ранее Екатерина Тышкевич рассказала о загадочном недуге, который изнуряет ее мучительными головными болями на протяжении восьми лет - ни лекарства, ни терапия не позволяли облегчить ее страдания.
Все усложнялось тем, что Тышкевич не могли поставить диагноз. Пока она ждала консультации у специалистов, ее посадили на крайне токсичный препарат, который немного купировал симптомы.
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