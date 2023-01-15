Развод Агутина и Варум: певец выступил с трогательным заявлением

Леонид Агутин решил обратиться к Анжелике Варум после 25 лет брака.

Леонид Агутин, Анжелика Варум / скриншот YouTube

На фоне слухов о разводе Анжелики Варум и Леонида Агутина, певец решил выступить с официальным заявлением.

Не так давно артист выпустив песню "Последний трек", подлив масла в огонь. В композиции поется: "Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала…". Поклонники звездной пары решили, что в строчках зашифровано объявление о разводе.

Агутин решил сделать заявление о браке с Варум. Послание певец оставил на своей странице в соцсети.

"Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало.Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть", - написал артист в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Леонид Агутин ответил российскому депутату Сергею Миронову, который обвинил его в поддержке вооруженных сил Украины.

На своей страничке в Instagram певцу уже второй раз пришлось открещиваться от помощи Украине.

Ранее выяснилось, что Анжелика Варум и Леонид Агутин не выступали с лозунгом "нет войне" и не пели на благотворительном концерте "U For Ukraine" в поддержку Украины.

Артисты решили прояснить ситуацию в связи с большим количеством "недоброжелателей" в сети.

Вам может быть интересно: