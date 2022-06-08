"Мы не участвовали в сборе денег для ВСУ": Агутину и Варум пришлось оправдываться перед Госдумой

Агутину и Варум пришлось оправдываться перед Госдумой / скриншот

Певец Леонид Агутин ответил российскому депутату Сергею Миронову, который обвинил его в поддержке вооруженных сил Украины.

На своей страничке в Instagram певцу уже второй раз пришлось открещиваться от помощи Украине.

"Уважаемый, Сергей Михайлович! Нахожусь в искреннем недоумении, что такой серьёзный и занятой человек, как Вы, обратил внимание на наши с супругой скромные персоны и нашёл время на распространение ложной информации и клевету. Впрочем, понимаю. Информацию собирает пресс-служба. Думаю, стоит их пожурить", - пишет Агутин.

Информацию о его поддержке ВСУ он назвал фейком.

Читайте также"Переходим на подножный корм": заросший Агутин удивил неожиданным признанием"Мы никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца и многие с удовольствием подхватили. На моих страницах в соц сетях мы давно это опровергли с фактами и доказательствами. Теперь получается, что Вы предъявляете нам серьёзное обвинение, не имея никаких для этого оснований. Стоит ли? В конце концов, понятно же, что те, кто должен был, нас уже давно проверили. Пусть каждый занимается своим делом. Не отвлекайтесь, пожалуйста, на шум, Сергей Михайлович, и будем трудиться каждый на своём месте на благо страны", - подытожил Агутин.

Ранее выяснилось, что Анжелика Варум и Леонид Агутин не выступали с лозунгом "нет войне" и не пели на благотворительном концерте "U For Ukraine" в поддержу Украины.

Артисты решили прояснить ситуацию в связи с большим количеством "недоброжелателей" в сети.

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