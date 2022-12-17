В России заявили о разводе Варум и Агутина

Российские артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум прожили в браке более 20 лет. Однако в последнее время часто ходят слухи о предстоящем расставании звездной пары.
Ведущий Отар Кушанашвили в своем Telegram-канале прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что звездные супруги якобы уже расстались, но пока не афишируют этого.
По словам известного журналиста, для него расставание Леонида Агутина и Анжелики Варум будет сильнейшим и необратимым потрясением и разочарованием.
"Я с трудом это переживу. Отказываюсь верить. Я их очень люблю", – заявил Кушанашвили, комментируя информацию о возможном разводе Агутина и Варум.
Напомним, ранее Леонид Агутин ответил российскому депутату Сергею Миронову, который обвинил его в поддержке вооруженных сил Украины.
На своей страничке в Instagram певцу уже второй раз пришлось открещиваться от помощи Украине.
Ранее выяснилось, что Анжелика Варум и Леонид Агутин не выступали с лозунгом "нет войне" и не пели на благотворительном концерте "U For Ukraine" в поддержу Украины.
Артисты решили прояснить ситуацию в связи с большим количеством "недоброжелателей" в сети.
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