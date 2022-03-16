"Расплата для россиян будет страшной!": Ада Роговцева призвала оккупантов остановить войну

Актриса поддерживает ВСУ с 2014 года, и сейчас занимается волонтерской деятельостью.
Советская и украинская актриса Ада Роговцева в эфире телеканала Эспрессо осудила россиян за разжигание войны в Украине.
84-летняя артистка рассказала, что ее детство выпало на войну, и сейчас ей и ее близким приходится вновь переживать ужасы вражеской оккупации. Она также отметила, что среди ее близких и знакомых есть погибшие - война собирает свою кровавую жатву.
Сын и внук Роговцевой защищают Украину он рашистов, а дочь и другие родственники занимаются волонтерской деятельностью.
Украинскую армию артистка поддерживает с 2014 года, сейчас она помогает, чем можем - чинит и стирает одежду украинским военным, дает им принять душ в своем доме.
В интервью Ада Роговцева резко высказалась в адрес российских захватчиков: "Нельзя разрушать детские сады, школы, больницы и университеты. Нельзя расстреливать гражданских людей, которые эвакуируются с детьми. Прошу остановитесь, потому что расплата для россиян будет страшной и не в одном поколении!"
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Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.
Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.
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