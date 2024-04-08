Раскрыт секрет романа Наоми Кэмпбелл с 37-летним миллионером из ОАЭ

Мохаммед Аль-Турки знает Черную пантеру достаточно хорошо, чтобы стать для нее близким человеком.

https://stars.glavred.info/raskryt-sekret-romana-naomi-kempbell-s-37-letnim-millionerom-iz-oae-10556117.html Ссылка скопирована

Наоми Кэмпбелл и Мохаммед Аль-Турки - подробности отношений / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/moalturki

Легендарной супермодели Наоми Кэмпбелл достаточно лишь появиться на светском мероприятии, чтобы все таблоиды несколько месяцев до мельчайших деталей разбирали ее выход. Например, в конце февраля 53-летняя Черная пантера явилась на церемонию награждения премии BAFTA в компании одного из самых завидных холостяков мира - 37-летнего кинопродюсера-мультимиллионера из Саудовской Аравии Мохаммеда Аль-Турки ("Арбитраж", "Любой ценой", "Невинность", "99 домов").

Паре, которая, к слову, знакома с 2014 года, в СМИ тут же приписали не просто роман, а тайную помолвку - они абсолютно не скрывают своей нежной привязанности друг к другу на топовых вечеринках и церемониях.

Однако инсайдеры в интервью для the Daily Mail сообщили, что в отношениях Аль-Турки и Кэмпбелл не все так просто: миллионер действительно влюблен, а вот сердце модели совершенно свободно. Правда и Аль-Турки имеет романтические чувства не к Наоми.

видео дня

"Это не роман. Все их друзья знают, что продюсер влюблен в другую модель и намерен построить отношения с ней. Наоми сейчас не в отношениях и сосредоточена на своих детях и собственном благополучии", - рассказал источник.

Также поговаривают, что между миллионером и моделью не только близкая дружба, но и деловые отношения: она его компаньонка для светских тусовок. За каждый такой выход Кэмпбелл якобы получает по миллиону долларов.

Кто такая Наоми Кэмпбелл? Наоми Кэмпбелл - британская супермодель афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Одна из "большой шестерки" супермоделей. В фэшн-индустрии имеет прозвище Черная пантера. Начала карьеру в 15 лет и сохраняет свою востребованность в профессии даже почти 40 лет спустя. Имела многочисленные проблемы с законом и страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Личную жизнь скрывает, мама двоих детей (2021 и 2023 г.р.), рожденных суррогатной матерью.

Голливуд - последние новости:

Ранее красотка-жена Райана Гослинга, некогда популярная актриса Ева Мендес, призналась, почему бросила карьеру в кино. Сейчас она домохозяйка, которая воспитывает двоих детей.

Также стало известно, что Арнольд Шварценеггер перенес тяжелую операцию. 76-летний Терминатор долгие годы страдал из-за врожденного порока сердца, который также был и у его матери.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред