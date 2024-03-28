Действительно стал железным: Арнольд Шварценеггер перенес тяжелую операцию

"Терминатору" потребовалась новая "деталь" из-за врожденного порока.

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Арнольд Шварценеггер рассказал про операцию на сердце / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

За свою жизнь Арнольд Шварценеггер достиг множества высот в культуризме, кинематографе, бизнесе, политике и других сферах, и его едва ли можно заподозрить в слабом здоровье. Однако Железный Арни все же имеет врожденный порок, который с возрастом стал все чаще напоминать о себе.

У Шварценеггера двухстворчатый аортальный клапан, из-за чего его сердце бьется нерегулярно. Наследственность и употребление стероидов на заре своей карьеры бодибилдера привели к тому, что первую операцию на сердце артист перенес еще в 1997 году. Тогда ему заменили "неисправный" клапан, но после этого Арни повторял операцию еще дважды - в 2018 и 2020-ом годах.

С тех пор он находился под пристальным наблюдением своей команды, и проходил ежегодно обследование у медиков. Последние анализы показали, что рубцовая ткань, которая образовалась от предыдущих операций, мешает сердцу Шварценеггера нормально функционировать. Врачи рекомендовали ему установить кардиостимулятор, и Железному Арни пришлось лечь под нож хирурга.

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"Есть одна вещь, которую вы узнаете о нерегулярном сердцебиении: вся дополнительная работа, которую выполняет ваше сердце, утомляет вас. ... В понедельник мне установили новую деталь машины. Такова жизнь с генетической проблемой сердца. Но вы не услышите, как я жалуюсь", - цитирует Арнольда Шварценггера Daily Mail.

Он также заверил поклонников, что чувствует себя хорошо: всего через несколько дней после операции он уже принимал участников конкурса "Арнольд Классик-2023". Единственное, на что жалуется Железный Арни, так это на временный запрет врачей на интенсивные физические нагрузки.

Кто такой Арнольд Шварценеггер? Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

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