Кэмерон Диаз во второй раз стала мамой и рассекретила необычное имя малыша

Голливудская актриса Кемэрон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз.
Пара удивила поклонников, объявив, что недавно у них родился второй ребенок, сын по имени Кардинал.
"Мы счастливы и рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь!" - написали они в своем совместном посте в Instagram.
"В целях безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать фотографии, но он очень милый", - написала пара.
Отметим, что Кэмерон Диаз достаточно поздно стала матерью. Более того, они не показывают свою старшую дочь.
Кто такая Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз — американская актриса и модель. Стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Была номинирована на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем".
Напомним, ранее бразильская супермодель, бывший ангел Victoria's Secret и актриса Жизель Бюндхен, рассказала о том, как бережет свое ментально здоровье. Для Жизель Бюндхен психическое здоровье начинается на кухне.
Ранее также 56-летняя актриса Николь Кидман появилась в апрельском выпуске журнала и продемонстрировала пикантный образ, позируя перед камерой в нескольких изысканных нарядах, включая облегающий комплект черного нижнего белья.
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