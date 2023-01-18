Раскрасневшуюся Жизель Бюндхен застукали наедине с потенциальным любовником

Отношения модели с мужем расстроились после его решения вернуться в большой спорт вопреки просьбам Бюндхен.

Жизель Бюндхен приписывают роман с Хоакимом Валенте / instagram.com/gisele

Бразильская супермодель, бывший ангел Victoria's Secret и актриса Жизель Бюндхен последнее время не сходит с первых полос таблоидов - красотке упорно приписывают развод с ее мужем, игроком в американский футбол Томом Брэди. Пара в браке 13 лет, вместе они воспитывают двоих детей.

И хоть ни Бюндхен, ни Брэди слухи о расставании не комментируют, папарацци замечают все больше признаков того, что бразильская модель вновь одинока и готова обустраивать свою личную жизнь.

В частности ей приписывают роман с тренером по джиу-джитсу Хоакимом Валенте - пару все чаще видят вместе. Недавно их "поймали" во время совместной пробежки. Фотографии появились на одном из фан-аккаунтов Жизель в Instagram.

На снимках раскрасневшаяся от физический упражнений Бюндхен, бежит в оливковом топе и шортах, а Валенте следует за ней, постепенно сокращая дистанцию.

Жизель и Хоаким знакомы достаточно давно - они вместе занимались спортом, он помогал ей поддерживать физическую форму. Однако после того, как в прессу просочились слухи о разводе модели, их начали замечать и за пределами спортивного зала - на ужинах и прогулках.

Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.

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