Жених - прочь: Меган Фокс попросила друзей знакомить ее с другими мужчинами

По словам инсайдеров, Меган Фокс и Machine Gun Kelly решилb дать друг другу немного пространства, оставаясь при этом вместе.

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly сейчас живут отдельно / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Совсем недавно 37-летняя известная американская актриса Меган Фокс разорвала помолвку со своим женихом-рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя ‒ Колсон Бэйкер). И сейчас появились подробности того, в каком состоянии сейчас находятся их отношения. Как пишет портал Us Weekly, музыкант и актриса разъехались, и сейчас Меган живет в своем доме в Малибу, а Колсон – в их общем доме в Энсино.

По словам инсайдеров, пара решила дать друг другу немного пространства, оставаясь при этом вместе. Правда, дело дошло даже до того, что Фокс попросила друзей "познакомить ее" с другими мужчинами.

Но близкие актрисы до конца не уверены в том, что роман Меган и Колсона завершился.

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"Меган трудно доверять MGK, и она знает, что это ее собственная неуверенность", – говорят они.

Кроме того, некоторые источники сомневаются, что финал у этой истории будет счастливым поскольку Фокс и Бэйкер "не могут перестать ссориться друг с другом", а их продолжающаяся драма "может затянуться на годы".

Кто такая Меган Фокс? Меган Дениз Фокс - американская актриса и фотомодель. Известна как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", а также по роли Эйприл О’Нил в "Черепашках-ниндзя" и "Черепашках-ниндзя 2", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее сообщалось, что голливудская актриса уже некоторое время не живет вместе со своим скандально известным женихом Колсоном Бэйкером (он же рэппер Machine Gun Kelly).

Кроме того, ранее актриса Меган Фокс на фоне слухов об измене возлюбленного и их расставании пошла на решительный шаг - удалила свою страницу в Instagram.

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