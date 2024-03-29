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Красотка-жена Райана Гослинга призналась, почему бросила карьеру в кино

Дмитрий Видоменко
29 марта 2024, 02:00
Ева Мендес дала большой комментарий о своем браке с Райаном Гослингом и рассказала, Почему она практически не снимается в кино.
Мендес, Гослинг
Гослинг и Мендес вместе уже много лет и воспитывают двух дочерей / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Американская актриса Ева Мендес призналась, что пожертвовала карьерой ради их с актером Райаном Гослингом брака и двоих детей. Об этом она рассказала в интервью Today.

"Для меня это было очевидным. Мне очень повезло, что я могу проводить время с детьми", — сказала Мендес.

Правда, несмотря на то, что большинство своего времени и внимания женщина уделяет семье, она не совсем отказывается от карьеры артистки и модели. Мендес говорит, что открыта к предложениям о работе, однако ни в коем случае не готова к дальним поездкам.

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Она также вспомнила, как с мужем договорились о распределении ролей в семье.

"Это было что-то вроде невербального соглашения. "Окей, он будет работать там, а я буду работать дома", — решили мы", — призналась Мендес, которая в свое время снималась в больших голливудских фильмах типа "Тренировочный день" или "Копы в глубоком запасе".

Кто такой Райан Гослинг?

Райан Томас Гослинг - американо-канадский актр. Известен по ролям в независимых фильмах и крупных студийных проектах разных жанров. Сборы фильмов с его участием составили свыше 1,9 миллиарда долларов. Обладатель многих наград, включая "Золотый глобус", и номинант трех "Оскаров" и одного BAFTA, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалем. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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