Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда в 2023 году - благодаря четырем десяткам стендап-гастролей и работам для Netflix.

https://stars.glavred.info/v-f-orbes-nazvali-samuyu-vysokooplachivaemuyu-zvezdu-gollivuda-za-2023-y-10548152.html Ссылка скопирована

Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым артистом в мире , коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

57-летний голливудский актер и стендапер Адам Сэндлер возглавил список самых высокооплачиваемых кинозвезд в 2023 году. Как сообщает западное деловое издание Forbes, за прошлый год актер заработал 73 млн долларов США

По данным журналистов, такие деньги Сэндлер получил после участия в более чем 40 стендап-комедийных турах в 2023 году, а также за работу над тремя кинопроектами стриминга Netflix (в том числе фильма "Загадочное убийство 2: Убийство в Париже").

видео дня

Также за свою работу артист удостоился награды People's Icon Award на церемонии вручения награды People's Choice Awards 2024.

На втором месте среди самых высокооплачиваемых актеров Голливуда оказалась Марго Робби, заработавшая 59 млн долларов США , а на третьем – Том Круз с 45 млн.

В первую десятку также попали Дензел Вашингтон, Бен Аффлек, Джейсон Стейтем, Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Энистон, Райан Гослинг и Мэтт Деймон.

Кто такой Адам Сэндлер? Адам Ричард Сэндлер (Adam Richard Sandler; род. 9 сентября 1966, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский комик, киноактер, музыкант, сценарист и кинопродюсер. Номинант на Премию Гильдии киноактёров США и "Золотой глобус", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.