Пьяного Самойлова выносили со сцены после скандального концерта в России

Глеб Самойлов / instagram.com/thematrixx_official

Бывший фронтмен Агаты Кристи, который нынче поет с группой The Matrix, Глеб Самойлов выступал с концертом своей группы в городе Вольгинско Владимирской области.

Как сообщает Газета.ру, музыкант выступал на корпоративе фармакологической компании, и отметился тем, что вышел пьяным на сцену.

На видео из соцсетей видно, как организаторы поддерживают Глеба за одежду, но это не помогает ему ровно стоять на ногах.

Не справляясь, он усаживается на подмостки и пытается петь. Это тоже у него не слишком хорошо выходит, хотя музыканты пытаются его поддерживать. Через некоторое время Глеба уводят со сцены.

Поклонники уже жаловались, что Самойлов выходит на сцену пьяным. Несколько лет назад на такие заявления продюсеры ответили, что состояние музыканта и его речи связаны с перенесенной болезнью, о которой Самойлов предпочел не распространяться.

Брат Глеба, его коллега Вадим Самойлов, в комментарии "Вечерней Москве" 7 июня отметил, что все люди искусства пьют.

"А что тут такого? Да, не он первый, не он последний", – заявил музыкант.

Агата Кристи - советская и российская группа, в которой пели братья Самойловы. в 2010 году она распалась, а с 2015 по 2017 гг братья поругались из-за авторских прав на песни Агаты Кристи, которые оба хотели исполнять на сцене.