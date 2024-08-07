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"Пузатика" ДиКаприо с моделью подловили на пляже и зафиксировали неприятный инцидент

Алена Кюпели
7 августа 2024, 01:02
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Леонардо ДиКаприо отдыхал на яхте со своей подругой в Италии.
Виттория Черетти, Леонардо Ди Каприо
Виттория Черетти и Леонардо Ди Каприо отдыхают вместе/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/vittoria, ua.depositphotos.com

49-летнего американского легендарного актера и продюсера Леонардо Ди Каприо заметили на отдыхе в Италии.

Как смогли сфотографировать папарацци таблоида The Daily Mail, Леонардо Ди Каприо ужалила медуза, когда он наслаждался очередным идиллическим днем ​​на яхте на Сардинии с подругой Витторией Черетти на этой неделе.

Актер продемонстрировал свое тело без рубашки, а также поднял плавки, обнажая злобную красную метку на ноге - в то время как обеспокоенная 26-летняя Виттория осматривала травму.

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Леонардо Ди Каприо

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.
Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".

Фото можно посмотреть тут

Звезда "Титаника" Лео выглядит на своей возраст и даже имеет небольшой животик. Папарацци с удовольствием смакуют неудачные кадры актера, который наслаждался отдыхом.

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Напомним, ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.

Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.

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