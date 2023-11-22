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"Не могу ее достаточно отблагодарить": Ди Каприо шокировал признанием о звезде Голливуда

Дмитрий Видоменко
22 ноября 2023, 08:57
Звезда Голливуда сообщил любопытные подробности начала своей актерской карьеры и съемок вместе с Шэрон Стоун в фильме "Быстрый и мертвый".
Ди Каприо, Стоун
Леонад Ди Каприо рассказал о том, как сильно когда-то помогла ему Шэрон Стоун / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо, который не так давно шумно отпраздновал свой 49-й День рождения, рассказал порталу "E! News" в интервью, что множество раз благодарил легендарную актрису Шэрон Стоун за то, что та оплатила его работу в легендарном неовестерне 1995 года "Быстрый и мертвый".

Тогда студия TriStar Pictures отказалась брать его в этот проект режиссера Сэма Рейми. К тому времени Ди Каприо только что снялся в фильме "Что гложет Гилберта Грейпа", за который получил свою первую номинацию на "Оскар". И Стоун очень хотела поработать с молодым артистом ‒ настолько, что сама платила ему зарплату в "Быстром и мертвом".

"Она сказала: "Это два актера, с которыми я хочу работать [вторым был Рассел Кроу ‒ Главред] это невероятно. Она давала другим актерам возможности, поэтому я очень благодарен. Я благодарил ее много раз. Не знаю, посылал ли я ей реальный, физический подарок в знак благодарности, но я не могу отблагодарить ее достаточно", — вспоминал Ди Каприо.

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К слову, в своих мемуарах 2021 года "Красота жить дважды" Стоун сама рассказывала, что лично платила Ди Каприо зарплату после того, как студия TriStar Pictures отказалась брать его на проект.

Напомним, ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.

Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.

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Шэрон Стоун Леонардо Ди Каприо новости шоу бизнеса
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