"Не могу ее достаточно отблагодарить": Ди Каприо шокировал признанием о звезде Голливуда

Звезда Голливуда сообщил любопытные подробности начала своей актерской карьеры и съемок вместе с Шэрон Стоун в фильме "Быстрый и мертвый".

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Леонад Ди Каприо рассказал о том, как сильно когда-то помогла ему Шэрон Стоун / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо, который не так давно шумно отпраздновал свой 49-й День рождения, рассказал порталу "E! News" в интервью, что множество раз благодарил легендарную актрису Шэрон Стоун за то, что та оплатила его работу в легендарном неовестерне 1995 года "Быстрый и мертвый".

Тогда студия TriStar Pictures отказалась брать его в этот проект режиссера Сэма Рейми. К тому времени Ди Каприо только что снялся в фильме "Что гложет Гилберта Грейпа", за который получил свою первую номинацию на "Оскар". И Стоун очень хотела поработать с молодым артистом ‒ настолько, что сама платила ему зарплату в "Быстром и мертвом".

"Она сказала: "Это два актера, с которыми я хочу работать [вторым был Рассел Кроу ‒ Главред] это невероятно. Она давала другим актерам возможности, поэтому я очень благодарен. Я благодарил ее много раз. Не знаю, посылал ли я ей реальный, физический подарок в знак благодарности, но я не могу отблагодарить ее достаточно", — вспоминал Ди Каприо.

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К слову, в своих мемуарах 2021 года "Красота жить дважды" Стоун сама рассказывала, что лично платила Ди Каприо зарплату после того, как студия TriStar Pictures отказалась брать его на проект.

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