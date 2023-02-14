В семье Шэрон Стоун произошло горе

В семье всемирно известной голливудской актрисы Шэрон Стоун произошло горе – скоропостижно умер ее родной брат Патрик Стоун, которому было 57 лет. Об этом сообщает портал TMZ, со ссылкой на представителей полиции.
По всей вероятности, говорит судебный патологоанатом, младший брат актрисы скончался от внезапного сердечного приступа.
Неизвестно, был ли Патрик Стоун под наблюдением врачей и была ли ему оказана своевременная медицинская помощь.
К слову, полтора года назад сын Патрика − 11-месячный Ривер – и племянник Стоун внезапно скончался
"У меня такое чувство, что мое сердце вырвали из груди. Патрик ушел, чтобы быть с нашим милым Ривером. Я не знаю, что еще сказать, он был моим миром", − сказала актриса.
Напомним, ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.
Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини. Она отдохнула на яхте на Багамских островах.
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