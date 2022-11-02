У Шэрон Стоун обнаружили опухоль - предстоит операция

Шэрон Стоун диагностировали операбельную опухоль / instagram.com/sharonstone

Американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, Шэрон Стоун рассказала об ужасной врачебной ошибке, которая могла стоит ей жизни. Специалист, к которому обратилась знаменитость с жалобой на недомогание, поставил ей неверный диагноз.

Исходя из этого и лечение оказалось не верным - боль лишь усиливалась. После назначения двойной эпидуральной анестезии Стоун почувствовала неладное, и обратилась к другому специалисту.

Врач диагностировал у нее огромную фиброзную опухоль, которая требует немедленного удаления. Эту историю сама актриса рассказала на своей странице в Instagram.

"Дамы, не дайте запудрить вам мозги. Просите второго мнения, это может спасти вам жизнь. Меня не будет 4-6 недель, до полного выздоровления. Спасибо за вашу заботу. Все будет в порядке", - пишет голливудская знаменитость.

Проблемы Шэрон Стоун со здоровьем начались еще в 2001 году. Тогда актриса пережила инсульт, кровоизлияние в мозг и еще одну хирургическую операцию по удалению доброкачественных опухолей.

Шэрон Стоун / instagram.com/sharonstone

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