Путинистка Успенская "арестовала" собственную дочь: что происходит

Теперь бегающая дочь Успенской является частью ее райдера.

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Татьяна Плаксина, Любовь Успенская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Вы узнаете:

Что придумала Успенская, чтобы дочь не сбежала

Как это будет выглядеть

Российская певица Любовь Успенская, которая яро поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, теперь внесла свою зависимую дочь, склонную к побегу, в райдер.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, Успенская добавила дочь в райдер — после её октябрьской пропажи. Теперь она берёт Татьяну Плаксину на гастроли, требует у организаторов билеты и проживание. Чтобы дочь повторно не сбежала от матери-предательницы.

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В частности сообщается, что артистка подняла гонорар на 500 000 (205 000 грн) в этом году — до 4 млн (1 640 000 грн). Прайс шоу в Турции — 50 000 евро, в Дубае — уже 60 000 евро (6,4 млн рублей). Из условий: ultra all-inclusive для путинистки и ее нестабильной дочери, три билета в бизнес-класс плюс два экономом, оплата госпошлины за перевозку собаки, расходы по уходу за йоркширским терьером за время трансфера. Встреча только Mercedes-BenzSprinter, проживание — строго в президентском люксе. Плюс полулюкс для директора коллектива.

Предательница Успенская требует "всё ультравключено" для себя, дочери и директора. В гримёрке должны быть: виски Macallan 12 лет, вино Совиньон блан и фруктовая тарелка. Для музыкального коллектива — чай, кофе, сырная и мясная нарезки. Если организатор допустил ошибку — концерт отменяют без возврата средств.

В октябре 34-летняя дочь Успенской Татьяна сбежала от матери в Израиль. Вероятно, из-за проблем с наркозависимостью и срыва на вещества.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что Успенская сообщила, что у нее пропала дочь – Татьяна Плаксина. Успенская обратилась к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-оккупанта Виталию Бородину. Татьяну не могут найти уже вторые сутки.

Недавно московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей. До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".

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Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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