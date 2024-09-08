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Забрали в больницу: дочь путинистки Успенской попала в жуткую беду - что произошло

Элина Чигис
8 сентября 2024, 15:14
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Дочь путинистки Успенской упала в душе и попала в больницу с травмой головы.
Татьяна Плаксина, Любовь Успенская
Татьяна Плаксина попала в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Единственная дочь российской певицы Любови Успенской, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, уже не впервые травмируется. Еще в 2019 году Татьяна Плаксина упала с велосипеда и ей пришлось сделать четыре пластических операции, а сейчас она упала в душе и получила травму головы.

"Она пошла в душ вчера, поскользнулась, упала. Короче, она разбила голову, ей зашивали", — рассказала путинистка Успенская российским пропагандистам.

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Девушку проверит нейрохирург и ей сделают МРТ. Татьяне пришлось отменить выступление на концерте, из-за чего дочь путинистки очень расстроилась.

Кто такая Любовь Успенская?

Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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Отметим, певица Алла Пугачева отпраздновала День знаний с друзьями и детьми в одном из ресторанов Юрмалы. Артистка провела время с близкими, и поклонники обратили внимание, что Пугачева не вернулась в Израиль, куда уехала жить еще в 2022 году. Видимо, ее дети Гарри и Лиза начнут учебный год в Латвии.

А также предательница Тодоренко осталась одна в свой день рождения. Российский певец-путинист Влад Топалов подарил ей билет на концерт Джастина Тимберлейка в Париже, но не поехал с ней.

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