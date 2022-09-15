Путинист Киркоров признался в смертном грехе: "Я борюсь с этим всю жизнь!"

Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov

Российский певец-путинист Филипп Киркоров помимо одобрения войны в Украине признался в еще одном смертном грехе, от которого ему не отмыться всю его жизнь.

Правда, если его "грешок" усугубится, то длиться она не будет долго. В христианской религии принято выделять семь смертных грехов: жадность, прелюбодеяние, уныние, гордыня, грех, зависть и обжорство.

Именно последнему греху Киркоров поклоняется, как божеству с юных лет - в детстве он был достаточно пухлым ребенком. Впрочем, он хорошо сохранился.

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"Главный мой грех – это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь! Увы, я люблю поесть. Я борюсь с обжорством всю свою жизнь. Получается с переменным успехом. А потом все начинается заново", - признается певец в интервью Prozvezd.info.

При этом, несмотря на то, что с лишним весом из-за обжорства он борется всю жизнь, в своей пагубной страсти он совершенно не винит себя и свою слабохарактерность - Киркоров считает, что к греху его подталкивает его окружение, которое нарочно кормит его жирной, жаренной пищей, к которой он питает слабость.

Ранее в Сеть попали кадры, на которых Ани Лорак зажимается в Крыму со своим кумом - певцом Филиппом Киркоровым, который публично поддержал РФ в войне с Украиной.

Сама Куек опозорилась на весь мир - из-за стремительной потери популярности и в отчаянии вернуть себе былую славу, она использовала статус Народной артистки Украины, чтобы заманить зрителей на концерт в Германии.

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