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Сильно опухший Киркоров повез детей в первый класс. Дети учатся в 4-м и 5-м

1 сентября 2022, 12:03

Артист спохватился, что дети уже далеко не первоклассники и мастерски выкрутился. Как всегда.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров забыл в каком классе учатся дети/ скриншот

Любитель "русского мира" и почитатель главного террориста планеты Путина Филипп Киркоров оконфузился в очередной раз.

На своей странице в Instagram он выложил видео, как везет детей в школу, на первое сентября.

Киркоров сам выглядит опухшим, и скорее всего, не важно себя чувствует.

Видео дня

Сильно опухший Киркоров повез детей в первый класс. Дети учатся в 4-м и 5-м
Сильно опухший Киркоров повез детей в первый класс. Дети учатся в 4-м и 5-м

"С утра себя заставил встать в очередной раз, проводить детей в первый класс. Ну ждете первый класс?" - спрашивает он своих детей, которые учатся в четвертом и пятом классах. "Ой, какой первый класс. Вы для меня всегда первоклассники", - спохватился Киркоров.

Киркоров также силится вспомнить, какие студии кроме школы, сегодня должны посетить дети. "А как проходит ваше утро", - спрашивает Киркоров своих фоловеров.

Напомним, ранее стало известно о том, что Киркоров сбежал из России в США.

Как известно, путинского артиста встретила его подруга диджей Катя Гусева. Артистка рассказала, настоящую причину бегства Киркорова из РФ.

Киркоров сейчас находится в Майми. Там он приобрел себе двухэтажную виллу.

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Филипп Киркоров
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