Продажная слава: предательница Ани Лорак ради концертов в Европе вдруг вспомнила, что она украинка

Ани Лорак вспомнила об украинских титулах и звании Народной ради тура по Европе / instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак больше не нужна в Украине - за более чем полгода полномасштабной войны она, некогда влиятельная звезда, хранит полное молчание о зверствах которые происходят на ее родине.

Попала в немилость она и в РФ, где надеялась тихонько пересидеть, пока война не закончится. Однако и там артистка стала стремительно терять популярность, из-за чего была вынуждена бежать.

Пристанище она, вероятно, нашла в Европе - на осень она запланировала мини-тур по Чехии и Германии. Об этом свидетельствует афиша на одном из немецких сайтов.

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Но скромности и цинизма у Лорак не занимать - чтобы "продать" себя подороже, она называет себя певицей, которая покорила мир, а также не забыла упомянуть о статусе Народной артистки Украины.

Похоже, что эти слова для нее имеют значение лишь для того, чтобы набить себе цену в погоне за утраченной популярностью.

Ани Лорак вспомнила об украинских титулах и звании Народной ради тура по Европе / kontramarka.de

Ранее в Сеть попали кадры, на которых Ани Лорак зажимается в Крыму со своим кумом - певцом Филиппом Киркоровым, который публично поддержал РФ в войне с Украиной.

Но похоже, что плевать запроданке Лорак не только на свою, раздираемую войной страну, но и на Россию - на певицу, потерявшую славу, жалуются, что она кинула российских зрителей на деньги.

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