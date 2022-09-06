Поседел и "наел" животик: бывший муж Ани Лорак остепенился с новой пассией

Мурат Налчаджиоглу изменился в отношениях с Лилией Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу состоит в отношениях с украинской визажисткой Лилией Реус чуть больше года - первые слухи об их связи стали появляться в августе 2021.

Это первый серьезный роман бизнесмена после развода с певицей украинского происхождения Ани Лорак в 2019 году. И похоже, что в отношениях с Реус он чувствует себя более чем комфортно.

На странице девушки в Instagram появились совместные снимки с Налчаджиоглу, на которых заметно, что Мурат позволяет себе по-настоящему расслабиться в компании возлюбленной - он перестал закрашивать седину, а сквозь спортивный костюм от Gucci стал проглядывать маленький животик.

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Однако в комментариях отмечают, что "остепенившийся" вид бизнесмена ему даже к лицу, а Реус составляет ему отличную пару своей стройностью и красотой.

Мурат Налчаджиоглу изменился в отношениях с Лилией Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

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