Бывший муж запроданки Лорак выгулял новую возлюбленную по центру Киева

В отличие от певицы, Мурат не стал прятать голову в песок.
Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который, в отличие от певицы-запроданки, не боится выражать свою любовь к Украине, как ко второй родине, показал прогулку по центру Киева.
Компанию ему составила его возлюбленная, 26-летняя украинская визажистка Лилия Реус. Видео променада появилось на странице турецкого бизнесмена в Instagram.
Мурат показал уличного музыканта, исполняющего песню Кузьмы Скрябина Старі фотографії, прохожих и сияющую улыбкой Лилию, которая, похоже, рада прогуляться по родным местам.
Большую часть времени пара проводит в Турции, на родине Мурата. Однако бизнесмен не упускает возможность посетить Украину, к которой испытывает глубокую любовь.
Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.
Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.
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