Бывший муж запроданки Лорак выгулял новую возлюбленную по центру Киева

Мурат Налчаджиоглу показал прогулку по Киеву с Лилией Реус / instagram.com/muratnalca

Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который, в отличие от певицы-запроданки, не боится выражать свою любовь к Украине, как ко второй родине, показал прогулку по центру Киева.

Компанию ему составила его возлюбленная, 26-летняя украинская визажистка Лилия Реус. Видео променада появилось на странице турецкого бизнесмена в Instagram.

Мурат показал уличного музыканта, исполняющего песню Кузьмы Скрябина Старі фотографії, прохожих и сияющую улыбкой Лилию, которая, похоже, рада прогуляться по родным местам.

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Большую часть времени пара проводит в Турции, на родине Мурата. Однако бизнесмен не упускает возможность посетить Украину, к которой испытывает глубокую любовь.

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