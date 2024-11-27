Путинист Буйнов впервые вышел на связь после известий, что он умирает от рака

Кратко:
- РосСМИ заявили, что у Буйнова рак
- Певец назвал такие разговоры ерундой
Российский певец Александр Буйнов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, обратился к журналистам после новостей о, том, что ему присвоили паллиативный статус.
На своей странице в соцсетях любитель диктатора Путина раскритиковал работу росСМИ.
Буйнов посоветовал журналистам не писать всякую чушь о состоянии его здоровья, а больше освящать его творческие успехи.
"Вот так проснешься утром дома, вернувшись ночью после выступления на очередном концерте, откроешь ленту — а там такое… Вы бы лучше написали о моем новом клипе, о новых песнях, позвонили бы и спросили о творческих планах. Ребята, прекращайте ерундой заниматься. Будьте здоровы!" — заявил путинист.
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Кто такой Александр Буйнов?
Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".
Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.
А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
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