Директор путиниста Александра Буйнова рассказал о том, как чувствует себя певец.

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Стал известен диагноз Александра Буйнова / коллаж: главред, фото: t.me/buinovofficial

Александр Буйнов на днях пожаловался на свое самочувствие. После гастролей артисту стало плохо, сперва он решил, что это из-за насыщенного графика. Вскоре у Буйнова поднялась высокая температура и он все же обратился к врачу.

Сперва врачи решили, что в певца, который поддерживает кровавое нападение РФ на Украину, пневмония. Как известно, путинист долгое время лечится от онкологии и его организм очень ослаблен.

Как заявил директор певца Сергей Пудовкин, после всех обследований пневмонию исключили. Оказывается, Буйнов отделался обычным ОРВИ, поэтому сейчас он дома и восстанавливается после заболевания, сообщают росСМИ.

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"На спортивные процедуры он ходит всю жизнь, а что касается врачей, то, конечно, консультация была проведена. Вот я говорю, что подозрение было на более серьезный диагноз, но все закончилось хорошо, так что, думаю, малина будет в приоритете", - заявил директор певца.

Стоит отметить, Александр Буйнов заявлял, что готов стать террористом и только ждет удобного случая, чтобы идти убивать украинцев.

"Я никому не говорил, что когда началась "спецоперация", я сначала вынашивал мысль, а потом у друзей, которые по госпиталям все, спросил: "Может можно мне что-то там? Я же лейтенант в запасе". Он говорит: "Саня, тебе сколько лет?" – сказал путинист.

Кто такой Буйнов Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".

Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.

А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Напомним, ранее путинист Александр Буйнов приезжал в незаконно оккупированный Донбасс веселить оккупантов своими песнями.

А также Буйнов как-то рассказал странную историю о том, как благодаря его музыке пернатый любимец его поклонницы неожиданно запел и принёс потомство.

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