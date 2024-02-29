"Серьезный диагноз": путинист Буйнов попал в больницу

Александр Буйнов на днях пожаловался на свое самочувствие. После гастролей артисту стало плохо, сперва он решил, что это из-за насыщенного графика. Вскоре у Буйнова поднялась высокая температура и он все же обратился к врачу.
Сперва врачи решили, что в певца, который поддерживает кровавое нападение РФ на Украину, пневмония. Как известно, путинист долгое время лечится от онкологии и его организм очень ослаблен.
Как заявил директор певца Сергей Пудовкин, после всех обследований пневмонию исключили. Оказывается, Буйнов отделался обычным ОРВИ, поэтому сейчас он дома и восстанавливается после заболевания, сообщают росСМИ.
"На спортивные процедуры он ходит всю жизнь, а что касается врачей, то, конечно, консультация была проведена. Вот я говорю, что подозрение было на более серьезный диагноз, но все закончилось хорошо, так что, думаю, малина будет в приоритете", - заявил директор певца.
Стоит отметить, Александр Буйнов заявлял, что готов стать террористом и только ждет удобного случая, чтобы идти убивать украинцев.
"Я никому не говорил, что когда началась "спецоперация", я сначала вынашивал мысль, а потом у друзей, которые по госпиталям все, спросил: "Может можно мне что-то там? Я же лейтенант в запасе". Он говорит: "Саня, тебе сколько лет?" – сказал путинист.
Кто такой Буйнов
Александр Николаевич Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии "Единая Россия".
Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец" за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированных Крыму и Донбассе.
А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Напомним, ранее путинист Александр Буйнов приезжал в незаконно оккупированный Донбасс веселить оккупантов своими песнями.
А также Буйнов как-то рассказал странную историю о том, как благодаря его музыке пернатый любимец его поклонницы неожиданно запел и принёс потомство.
Читайте больше о Буйнове:
- Александра Буйнова помирили с женой
- У Александра Буйнова был рак простаты
- Александр Буйнов призвал Путина любить геев