Путинист Буйнов оказался на больничной койке

Александр Буйнов покатался на каталке в больнице / dan-news.info

Путинист и почитатель русского мира, престарелая звезда российской эстрады Александр Буйнов, который поддерживает войну в Украине, оказался на больничной койке.

Он также не забыл сообщить об этом своим поклонникам, которых с каждым годом становится меньше. В частности, он показал, как проехался на каталке коридорами одной из российских больниц. Впрочем, причина оказалась не настолько серьезной, чтобы отправиться на концерт Кобзона.

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Артисту всего лишь сделали блокаду позвоночника — болезненный укол, который притупляет боль в нервных окончаниях. Певец отметил, что ему сложно ходить. "Спасибо гениальным врачам Московского спинального центра. Полетел на работу в Сочи! Отлично все, шикарно. Мы мчимся на рысях. Отсюда прямо в бар, но…нельзя, нельзя", — отметил Буйнов.

Напомним, ранее Буйнов был внесен в базу "Миротворца" за свои высказывания в адрес Украины.

Кроме того, в России артисты-крымнашисты, которые поддерживают агрессию Путина В Украине Владимир Кузьмин и Александр Буйнов заболели COVID-19 после очередного мероприятия без предосторожностей и ограничений. Об этом сообщил сам Буйнов в Instagram.

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