Запрещенные в Украине русские звезды слегли с коронавирусом

Русские зведы подхватили коронавирус после вакцинации / Reuters

Недавно в Украине и России начали ослаблять каранинные ограничения из-за коронавируса. В Украине и вовсе планруют установить "зеленую зону" без опасности коронавируса по всей стране.

В России артисты-крымнашисты, которые поддерживают агрессию Путина В Украине Владимир Кузьмин и Александр Буйнов заболели COVID-19 после очередного мероприятия без предосторожностей и ограничений. Об этом сообщил сам Буйнов в Instagram.

"Народ расслабился - нафиг маски и прочие штуки. Я - тоже. Получил на юге отит среднего уха, потом все классически спустилось через нос в горло и в легкие. И эта дрянь нашла меня. А как же прививка, которую я делал в марте? Да, если бы не она, лежал бы сейчас в реанимации под ИВЛ!! Так сказал Главный врач военного госпиталя в Одинцово", - рассказал певец, который, оказывается, уже вакцинировался от коронавируса.

Он попал в больницу, но порадовался, что не в реанимацию.

"Только что оформили сюда где-то рядом Володю Кузьмина,выздоравливай, друг! Резкий всплеск Ковида в Москве. Выйду и,как только разрешат,сделаю еще какую-нибудь прививку-ЛАЙТ", - заявил россиянин.

Ранее врач Голубовская предупредила об опасности смертоносного COVID-19 из Индии.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, Минздрав выступает за то, чтобы карантин в Украине, введенный для борьбы с коронавирусом COVID-19, был продлен на лето. Ведомство до 23 июня предложит Кабмину продлить карантин.