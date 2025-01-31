'Пустые разговоры': Ксения Мишина за границей ответила на хейт украинцев

Коротко:
- Ксения Мишина с сыном Платоном сейчас находится на Бали
- Платон продолжает обучение дистанционно в украинской школе
- Актриса заявила, что не тратит время на негатив, который льется в ее сторону
Украинская актриса Ксения Мишина сейчас находится на Бали вместе с сыном Платоном. В своем Instagram Мишина поделилась впечатлениями от путешествия и ответила на критику.
Актриса отметила, что ее 12-летний сын продолжает обучение дистанционно в украинской школе. Поэтому Платон может путешествовать и при этом не отрываться от учебы.
Ксения также призналась, что любит Бали за природу, еду, климат и спокойный образ жизни, который там царит.
"Здесь огромная сила природы, которая до сих пор контролирует цивилизацию. Таиланд, например, уже проиграл эту битву. Невероятные закаты солнца. Вкусные веганские блюда и суперфуды. Всегда лето. Замедленный темп жизни", - рассказала она.
Кроме этого, Ксения не обошла вопрос скандалов, которые часто бушуют вокруг ее имени в медиа. Она заявила, что не обращает внимания на негатив и не тратит свое время на него.
"Время и внимание - самые ценные ресурсы. То, на что мы их тратим, определяет наше отношение к себе. Растрачивать их на хаос, пустые разговоры, чужие ожидания - значит обесценивать себя. Осознанный выбор, куда направить свою энергию и внимание - это проявление внутреннего уважения. Тот, кто бережет свое время и правильно сортирует информационный мусор, понимает собственную ценность", - сказала актриса.
Ксения Мишина - последние новости из жизни актрисы
Как сообщал Главред, Ксения Мишина больше не будет ведущей шоу "Я люблю Украину", хотя появится еще в нескольких выпусках. Телеканал ТЕТ анонсировал, что в новом году шоу продолжит работать с новой ведущей, имя которой пока не раскрывают. Ранее ходили слухи, что изменения в роли ведущей могут быть связаны с интервью Мишиной на русском языке за границей.
Впоследствии Ксения Мишина прокомментировала свой уход из программы "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ, заявив, что многие слухи и заголовки в прессе связаны с тяжелым периодом для страны. Она сравнила ситуацию с клеткой людоедов, где свои пытаются уничтожить своих.
Кроме этого, Слава Демин и Ксения Мишина прокомментировали слухи об их романе. В интервью Демин признался, что хотел отношений с Ксенией и был инициатором встреч, ведь ему очень нравилась актриса. Однако Мишина отрицала, что их встречи были свиданиями, хотя ей было комфортно проводить время с Деминым.
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Кто такая Ксения Мишина?
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Искушение" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танцы со звездами-6".
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