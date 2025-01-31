'Пустые разговоры': Ксения Мишина за границей ответила на хейт украинцев

Ксения Мишина отдыхает на Бали с 12-летним сыном.

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Ксения Мишина отреагировала на критику от украинцев / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Коротко:

Ксения Мишина с сыном Платоном сейчас находится на Бали

Платон продолжает обучение дистанционно в украинской школе

Актриса заявила, что не тратит время на негатив, который льется в ее сторону

Украинская актриса Ксения Мишина сейчас находится на Бали вместе с сыном Платоном. В своем Instagram Мишина поделилась впечатлениями от путешествия и ответила на критику.

Актриса отметила, что ее 12-летний сын продолжает обучение дистанционно в украинской школе. Поэтому Платон может путешествовать и при этом не отрываться от учебы.

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Ксения также призналась, что любит Бали за природу, еду, климат и спокойный образ жизни, который там царит.

"Здесь огромная сила природы, которая до сих пор контролирует цивилизацию. Таиланд, например, уже проиграл эту битву. Невероятные закаты солнца. Вкусные веганские блюда и суперфуды. Всегда лето. Замедленный темп жизни", - рассказала она.

Платон - сын Мишиной / Фото: скриншот instagram.com/misha.k.ua

Кроме этого, Ксения не обошла вопрос скандалов, которые часто бушуют вокруг ее имени в медиа. Она заявила, что не обращает внимания на негатив и не тратит свое время на него.

"Время и внимание - самые ценные ресурсы. То, на что мы их тратим, определяет наше отношение к себе. Растрачивать их на хаос, пустые разговоры, чужие ожидания - значит обесценивать себя. Осознанный выбор, куда направить свою энергию и внимание - это проявление внутреннего уважения. Тот, кто бережет свое время и правильно сортирует информационный мусор, понимает собственную ценность", - сказала актриса.

Ответ Мишиной / Фото: скриншот instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина / Инфографика: Главред

Ксения Мишина - последние новости из жизни актрисы

Как сообщал Главред, Ксения Мишина больше не будет ведущей шоу "Я люблю Украину", хотя появится еще в нескольких выпусках. Телеканал ТЕТ анонсировал, что в новом году шоу продолжит работать с новой ведущей, имя которой пока не раскрывают. Ранее ходили слухи, что изменения в роли ведущей могут быть связаны с интервью Мишиной на русском языке за границей.

Впоследствии Ксения Мишина прокомментировала свой уход из программы "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ, заявив, что многие слухи и заголовки в прессе связаны с тяжелым периодом для страны. Она сравнила ситуацию с клеткой людоедов, где свои пытаются уничтожить своих.

Кроме этого, Слава Демин и Ксения Мишина прокомментировали слухи об их романе. В интервью Демин признался, что хотел отношений с Ксенией и был инициатором встреч, ведь ему очень нравилась актриса. Однако Мишина отрицала, что их встречи были свиданиями, хотя ей было комфортно проводить время с Деминым.

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Кто такая Ксения Мишина? Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Искушение" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танцы со звездами-6".

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