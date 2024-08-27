"Интересные истории": Ксения Мишина с сыном попали в больницу

Мальчик был напуган, но его мама старалась держаться молодцом.

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Ксения Мишина новости - сын Ксении Мишиной попал в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина много путешествует с 12-летним сыном Платоном. В основе своей это - увлекательные поездки для мальчика и его мамы.

Однако недавно им обоим пришлось отправиться в не самую приятную поездку - до больницы. Об этом Мишина рассказала в своем блоге в Instagram.

Актриса опубликовала фотографию сына на осмотре у врача. Лицо у Платона на снимке испуганное и растерянное. Его звездная мама в свою очередь старалась сохранять оптимизм.

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"Умеет Платон Александрович придумать интересные истории. Расчесал болячку и занес инфекшн..." - рассказала в комментарии Ксения Мишина. О подробностях состояния сына она решила умолчать.

Ксения Мишина новости - сын Ксении Мишиной попал в больницу / instagram.com/misha.k.ua

Личная жизнь Ксении Мишиной Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

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