"Интересные истории": Ксения Мишина с сыном попали в больницу

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина много путешествует с 12-летним сыном Платоном. В основе своей это - увлекательные поездки для мальчика и его мамы.
Однако недавно им обоим пришлось отправиться в не самую приятную поездку - до больницы. Об этом Мишина рассказала в своем блоге в Instagram.
Актриса опубликовала фотографию сына на осмотре у врача. Лицо у Платона на снимке испуганное и растерянное. Его звездная мама в свою очередь старалась сохранять оптимизм.
"Умеет Платон Александрович придумать интересные истории. Расчесал болячку и занес инфекшн..." - рассказала в комментарии Ксения Мишина. О подробностях состояния сына она решила умолчать.
Личная жизнь Ксении Мишиной
Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.
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Ранее стало известно, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин сделали парные татуировки с особым смыслом. Такой же "ритуал" певица проходила с первым мужем Владимиром Дантесом.
Также известный артист Павел Дворский раскрыл правду о Софии Ротару. Он близко знаком и самой певицей, и с ее семьей, в частности, с младшей сестрой артистки - Аурикой Ротару.
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