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"Интересные истории": Ксения Мишина с сыном попали в больницу

Анна Подгорная
27 августа 2024, 22:56
37
Мальчик был напуган, но его мама старалась держаться молодцом.
Ксения Мишина с сыном
Ксения Мишина новости - сын Ксении Мишиной попал в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина много путешествует с 12-летним сыном Платоном. В основе своей это - увлекательные поездки для мальчика и его мамы.

Однако недавно им обоим пришлось отправиться в не самую приятную поездку - до больницы. Об этом Мишина рассказала в своем блоге в Instagram.

Актриса опубликовала фотографию сына на осмотре у врача. Лицо у Платона на снимке испуганное и растерянное. Его звездная мама в свою очередь старалась сохранять оптимизм.

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"Умеет Платон Александрович придумать интересные истории. Расчесал болячку и занес инфекшн..." - рассказала в комментарии Ксения Мишина. О подробностях состояния сына она решила умолчать.

сын Ксении Мишиной
Ксения Мишина новости - сын Ксении Мишиной попал в больницу / instagram.com/misha.k.ua

Личная жизнь Ксении Мишиной

Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

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Ранее стало известно, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин сделали парные татуировки с особым смыслом. Такой же "ритуал" певица проходила с первым мужем Владимиром Дантесом.

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