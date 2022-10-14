Пугачеву обвинили в убийстве / скриншот

Певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми окончательно покинула страну, но обсуждения ее персоны в России не утихает.

Так, пропагандист Михаил Шахназаров, которые регулярно критикует звезд, осудивших войну, обвинил Примадонну в убийстве. По его словам, именно она убила российскую эстраду.

"Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее "Рождественских встреч" и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову. Зато была Варум", - высказался пропагандист.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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