Пугачева улетела из России в Израиль сразу после похорон Юдашкина

Алла Пугачева приезжала в страну-агрессор РФ, чтобы проститься со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным. Но потом быстро улетела в Израиль.

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Алла Пугачева приехала на похороны Юдашкина / Коллаж:Главред, Фото Комсомольская правда

Легендарная советская эстрадная певица Алла Пугачева покинула страну-агрессор Россию − сразу после того, как закончились похороны ее давнего приятеля, известного модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на комментарий помощницы Пугачевой Елены Чупраковой.

Дело в том, что когда стало известно о приезде Пугачевой на похороны Юдашкина, российские пропагандисты и прочие светские лизоблюды путинского режима начали жестко критиковать певицу, которая вместе с мужем-комиком Максимом Галкиным не поддерживает войну, развязанную диктатором Путиным против Украины. Особенно усердствовала в оскорблениях бывшая актриса (известная по роли Красной шапочки) Яна Поплавская. Чупракова не выдержала и вступилась за работодательницу.

"Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой", — написала она в комментариях к посту Поплавской.

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Позднее в комментариях российским пропагандистским СМИ Чубракова подтвердила, что Пугачева улетела из страны-агрессора в Израиль еще 7 мая.

"Алла Борисовна улетела еще 7 числа (на следующий день после похорон Юдашкина - Главред). Да, в Израиль", - подытожила Чупракова.

Напомним, ранее ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетала в РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.

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