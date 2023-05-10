"Что хочу, то ворочу!": в РФ закатили истерику из-за смелости Пугачевой

Алла Пугачева прилетала в РФ, чтобы проститься с близким другом.

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Алла Пугачева приехала на похороны Юдашкина / Коллаж: Главред, Фото Комсомольская правда

В России не перестают "гореть" из-за возвращения Аллы Пугачевой. Примадонна приехала на похороны своего друга, но даже в такое время российские звезды "плюются желчью".

Артистка Тамара Семина заявила, что время Пугачевой давно ушло, и ее персона якобы не стоит вообще никакого внимания, пишут росСМИ.

"Пугачева мне до лампочки. Ее время давным-давно прошло. Сейчас она — просто старушка-бабушка! У Пугачевой все здесь было. Она – пробивная, сама лбом все двери открыла. Преград никаких у нее не было. Никто и нигде ей не строил преград. Что хочу, то ворочу! А потом раз – и уехала. Пусть там и остается! Не надо их возвращать. На родине им плохо, они хвосты поджали и удрали. Ну и скатертью дорога! Россия им все отдала, отдала, отдала… А теперь они вот так вот с Матушкой-Родиной. Им до фени эта Родина!" — заключила Семина.

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Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в рф, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.

Смотрите видео о том, как Пугачева в стране-оккупанте из любимицы народа превратилась во врага:

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