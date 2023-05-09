Пугачева написала приуроченное к 9 мая обращение: россияне в истерике

Россияне в очередной раз окрестили Аллу Пугачеву "предательницей".

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Алла Пугачева написала обращение к 9 мая: россияне в истерике / скриншот YouTube

Певица Алла Пугачева, которая покинула Россию вскоре после начала войны в Украине, опубликовала пост к 9 мая, чем разозлила россиян.

На своей страничке в Instagram она разместила фото ветеранов Второй мировой войны, сопроводив их подписью: "Где же вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня".

Россияне в очередной раз окрестили Примадонну "предательницей", а вот адекватные пользователи сети уверены, что прошедшим Вторую мировую войну ветеранам было бы стыдно за то, что сейчас творит Россия.

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"Предали вы память тех людей, которые когда -то воевали за мир! Когда Буданов призывает убивать русских, вы глаза закрываете, чтобы правду не видеть", "Эти люди воевали не за то, чтобы этой ночью украинцы сидели в бомбоубежищах от путинских ракет", "Прошедшие войну, знающие цену победы, никогда бы не допустили ужаса, который творится сегодня!", "В гробу переворачиваюся сейчас от такого позора", Они сейчас в гробах переворачиваются от того, что россия творит", - писали в комментариях под публикацией Пугачевой.

Алла Пугачева опубликовала пост к 9 мая / скриншот

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в рф, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.

Смотрите видео о том, как Пугачева в стране-оккупанте из любимицы народа превратилась во врага:

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