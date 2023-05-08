Алла Пугачева на похоронах Юдашкина стала жертвой ограбления - подозревают Пескова

Примадонна обратилась в полицию с жалобой - ее обокрали на два миллиона.

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У Аллы Пугачевой украли дорогие часы на похоронах Валентина Юдашкина / instagram.com/marinayudashkina, pexels.com

Российская певица Алла Пугачева не изменяет своим друзьям и убеждениям даже вопреки тому, что в стране-агрессоре на нее устроена настоящая охота из-за антивоенной позиции - артистка приехала в рф проститься с близким другом, модельером Валентином Юдашкиным, после его смерти.

Церемония погребения состоялась в эту субботу, а уже в воскресенье по росСМИ разлетелась новость о том, что на похоронах Пугачева стала жертвой ограбления. При этом она контактировала с крайне узким кругом людей, среди которых оказался и пресс-секретарь директора страны-оккупанта Дмитрий Песков.

Пресса утверждает, что после общения с ним с запястья певицы исчезли дорогие наручные часы модного бренда Hublot стоимостью около 2 млн. рублей (около полмиллиона гривен). Ценность украшения для Пугачевой также состоит в том, что оно является подарком ко Дню рождения.

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"Эти часы мне подарили на позапрошлый День рождения выпускники "Фактора А". А вчера во время похорон Валентина Юдашкина на Троекуровском я заметила, что они пропали. Я почти ни с кем не контактировала. Буквально ко мне подошли два-три человека, включая Дмитрия Пескова. Он не в курсе, говорит, что ему ничего не известно", - цитируют певицу СМИ.

Известно, что Пугачева якобы подала в полицию заявление о пропаже наручных часов. Также некоторые источники утверждают, что скандал на похоронах Юдашкина может быть чьей-то тщательно продуманной шуткой.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в рф, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.

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