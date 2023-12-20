"Психи реально": безумный клоун-путинист Охлобыстин "поймал" пулю

Одиозный российский актер Иван Охлобыстин, яро поддерживающий войну в Украине, едва не был ликвидирован на временно оккупированном Россией Донбассе.

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Иван Охлобыстин, по словам его дочери, едва не погиб на Донбассе / Instagram, скриншот из видео

Скандально известный своими пропутинскими взглядами и православным безумием российский актер Иван Охлобыстин, якобы попал под обстрел во время поездки на временно оккупированные страной-агрессором России районы Донбасса. По крайней мере, именно такую историю рассказала одна из многочисленных детей путиниста ‒ Евдокия на своей странице Instagram.

"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально", – с нездоровым восторгом высказалась девушка о родителях-путинистах.

Напомним, ранее другой известный артист-путинист Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

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До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

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