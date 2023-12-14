"Отступать некуда, позади морг": путинист Охлобыстин "торганул лицом" на Донбассе

Одиозный актер Иван Охлобыстин, который яростно поддерживает войну в Украине и даже рвался на фронт убивать украинцев, засветился на оккупированном Донбассе.

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Охлобыстин решил побахвалиться в поездке на Донбасс / коллаж Главред, фото УНИАН, РосСМИ

Одиозный российский актер и сценарист Иван Охлобыстин приехал "торговать лицом" на временно оккупированный Донбасс. Его в камуфляжной куртке с шевронами увидели в городе Харцызск, что на Донетчине.

До этого Охлобыстин также был замечен во временно оккупированном Докучаевске. Вероятно, путинист решил устроить себе полноценные "гастроли" по захваченным российскими террористами городам Донбасса.

Охлобыстин также начал бахвалиться ‒ мол, по дороге в Докучаевск он едва не заехал в зону боевых действий.

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Что касается Харцызска, то в этом городке артист-путинист засветился в конно-спортивном клубе. Там на актере и заметили камуфляжную куртку с неоднозначными надписями на шевронах по типу: "Отступать некуда, позади морг".

Напомним, ранее другой известный артист-путинист Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

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