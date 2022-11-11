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"Противотанковые гниды": актер из "Квартала 95" высмеял фейки Кремля об украинских "боевых комарах"

11 ноября 2022, 14:28

Актер "Квартала 95" Юрия Великий снял пародию на представителя РФ в ООН Василия Небензю, который озвучил фейк о создании биолабораторий в Украине.

Великий, пародия
Великий, пародия / коллаж УНИАН и скриншот из видео

Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий снял новую серию своего пародийного мини-сериала, посвященного издевательствам над пропагандой страны-агрессора. В этот раз он поглумился над фейками русских пропагандистах о "биологическом оружии" и "боевых комарах" Украины.

В ролике актер превратился в руководителя делегации РФ в ООН Василия Небензи, который, собственно, и озвучил фейк о создании биолабораторий в Украине. Далее, с помощью монтажа, Великий изобразил еще одного русского дипломата, который буквально впадает в шок от бессмысленных заявлений русских оккупантов.

"Постоянный представитель России при ООН Небензя рассмешил мировое сообщество очередными сказками о намерениях Украины и Запада. Что якобы в марте на Херсонщине россияне нашли три беспилотника с емкостями, которые могут "распространять зараженных комаров". Ну что ж, подкинем Небензе еще парочку идей для его последующих спичей ", — подписал свое видео на YouTube Великий.

Причем актер докрутил тезисы русской пропаганды до абсурда и нес чушь о противотанковых гнидах, диверсионно-разведывательных блохах, противопехотных червях и другом "ползучем оружии".

"В этой же лаборатории был обнаружен инкубатор по производству агрессивно-тактических улиток, способных нести на себе домик, полностью наполненный взрывчаткой. В документах указано, что испытания взрывоопасных улиток начались еще в 2012 году, чтобы за 10 лет улитки успели доползти к линии фронта", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее в России говорили о "боевых украинских гусях". Это произошло после того, как в Херсонской области российский самолет столкнулся в воздухе со стаей гусей. Очевидно, что несколько птиц невольно встали на пути российской военной машины. Однако в РФ это событие и стало основой для пропаганды.

Также ранее в России оконфузились с новым фейком об опасных клещах. Так, министерство обороны РФ заявило, что американские специалисты в Украине якобы занимались изучением иксодовых клещей - переносчиков целого ряда особо опасных инфекций. Там заверили, что якобы "клещей собирали преимущественно на юго-востоке Украины, где расположены природные очаги инфекций, характерных для территории России".

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