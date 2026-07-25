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"Простите, мне больно": Джон Бон Джови прервал концерт и покинул сцену

Виталий Кирсанов
25 июля 2026, 17:13обновлено 25 июля, 17:58
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Бон Джови поблагодарил поклонников за понимание и теплую поддержку.
Джон Бон Джови прервал концерт и покинул сцену
Джон Бон Джови прервал концерт и покинул сцену / коллаж: Главред, фото: x.com/jonbonjovi

Кратко:

  • Инцидент с отменой концерта произошел 23 июля
  • Причиной внезапной остановки шоу стал синусит

Лидер культовой американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови был вынужден досрочно завершить выступление в нью-йоркском концертном зале "Мэдисон-сквер-гарден". Инцидент произошел 23 июля, сообщает Page Six.

Во время концерта артист извинился перед зрителями и объяснил, что не может продолжать выступление из-за плохого самочувствия.

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"Простите, мне больно. Не выбрасывайте корешки билетов, я что-нибудь придумаю, хорошо? Просто сохраните их, мы придумаем, как перенести мероприятие", - сказал музыкант со сцены.

Как рассказал ведущий подкаста Jon Bon Jovi Discussions Джерри Брейден, причиной внезапной остановки шоу стал синусит. Из-за болезни 64-летний рокер не смог завершить исполнение одной из своих самых известных композиций - Bed of Roses.

Несмотря на произошедшее, Бон Джови поблагодарил поклонников за понимание и теплую поддержку, заверив, что обязательно вернется и проведет перенесенный концерт.

Джон Бон Джови
Джон Бон Джови / Инфографика: Главред

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О персоне: Джон Бон Джови

Джон Бон Джови - американский рок-музыкант, поэт-песенник и актёр, прежде всего известный как вокалист, гитарист и основатель популярной американской рок-группы Bon Jovi, сообщает Википедия. Наиболее популярные хиты - "It’s My Life", "You Give Love a Bad Name", "Livin' On A Prayer", "Bad Medicine" и "Wanted Dead or Alive".

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